В ночь на 20 января Земля прошла пик мощного радиационного шторма. О сути данного явления и его опасных последствиях в беседе с «360» рассказал астрофизик Владимир Коваль.

По его словам, радиационный шторм — это колебания защитных магнитных слоев планеты, спровоцированные вспышками на Солнце. Это явление приводит к нестабильности защитных слоев, из-за чего вблизи планеты образуются зоны повышенной радиации. Они влияют на работу электроники, а также мешают полету космонавтов.

«Космонавты могут серьезно пострадать. В этом, кстати, состоит проблема полета на Марс. Загвоздка не в корабле, питании или воде — это все семечки, решаемо. Самое страшное — радиационный фон, возрастающий от вспышек. Одна вспышка, и космонавты вымрут», — пояснил ученый.

Он добавил, что радиационный шторм несет неприятные последствия и для обычных людей. Из-за возникающего волнения магнитного поля Земли метеозависимые люди могут чувствовать сильное недомогание и головные боли. При это данный биохимический механизм внутри человека так до конца и не изучен, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось о подготовке ко второму пику сильнейшей магнитной бури. По прогнозу ученых, в скором времени геомагнитные индексы могут вновь вернуться на уровень G4.