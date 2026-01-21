Сверхмассивная черная дыра «пробудилась» после 100 млн лет покоя

Индийские астрономы провели наблюдения за черной дырой, которая «пробудилась после 100 миллионов лет покоя. Она расположена в центре гигантской галактики, излучающей чрезвычайно сильные радиоволны. Анализ показал, что черная дыра когда-то выбрасывала гигантские струи плазмы на сотни тысяч световых лет в космос, но затем внезапно перестала подавать признаки активности.

© МИР24

Согласно данным нового наблюдения, сейчас струи снова возникли. Они «сложным и хаотичным образом взаимодействуют с окружающим их раскаленным газом. Ученые сравнили происходящее с извержением космического вулкана после долгих лет затишья.

Ученые с помощью сети радиотелескопов Low-Frequency Array выявили более 20 скоплений галактик. Они уделили особое внимание объекту под названием J1007+354, который отличался особенно необычной конфигурацией.

В гигантской галактике выявили большие рассеянные плазменные струи. Они возникли около 240 миллионов лет назад. Внутри них заметили более мелкие и яркие плазменные струи, возраст которых составляет всего 140 миллионов лет. Это привело ученых к выводу, что активное галактическое ядро (AGN) — центральная область, в которой находится сверхмассивная черная дыра галактики — пробудилось после периода молчания.

Наблюдения также показали, что перегретый газ взаимодействует с радиоструями, изгибая их и меняя их форму. Ученые отметили, что исследования J1007+354 помогут лучше понять свойства активных галактических ядер. В будущем команда планирует собрать снимки галактики с высоким разрешением, чтобы составить карту распространения струй, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

