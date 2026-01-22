Оценена опасность осколка Великой кометы 1106 года для Земли

Комета C/2026 A1, которая, по предположению ученых, представляет собой осколок Великой кометы 1106 года, не представляет опасность для Земли. С такой оценкой выступил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (РАН), профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, комета C/2026 A1 пройдет далеко от планеты и не столкнется с ней. Согласно агентству, в настоящее время небесное тело находится на расстоянии 200 миллионов километров от Земли и 4 апреля сгорит на Солнце.

По оценке Язева, нет уверенности в том, что C/2026 A1 связана с Великой кометой 1106 года.

«Тысячу лет назад некому было определять параметры орбиты кометы, чтобы сравнить их с сегодняшними», — сказал профессор.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН со ссылкой на Международный астрономический союз сообщили, что C/2026 A1 стала первой кометой, открытой учеными в 2026 году.