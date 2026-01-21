Астрономы сообщили об открытии первой кометы 2026 года

Первую в этом году комету открыли в обсерватории Сан-Педро-де-Атакама в Чили, сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

© Naukatv.ru

Международный астрономический союз официально объявил об открытии 20 января. Комету, получившую обозначение C/2026 A1 (MAPS), 13 января заметили французские астрономы-любители программы MAPS в ходе анализа снимков, сделанных 0,28-метровым телескопом Шмидта.

«В настоящее время комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли и около 300 миллионов километров от Солнца», — уточнили в лаборатории.

Судя по наклону орбиты, новая комета может быть одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась по всему миру как ослепительно белая гигантская звезда с хвостом, простиравшимся по всему небу. Упоминания о ней встречаются в рукописях Китая, Японии и Британии. Считается, что та комета распалась на множество фрагментов, породивших так называемое семейство околосолнечных комет Крейца. Один из них вновь появлялся на небе Земли как Великая комета 1843 года.

По предварительным данным, C/2026 A1 (MAPS) тоже относится к этому семейству, и если это подтвердится, она окажется самым далеким объектом такого рода, открытым в наземной обсерватории.

С подтверждением ученым придется поторопиться: вновь открытое небесное тело ожидает незавидная участь. По расчетам, 4 апреля комета должна упасть на Солнце.