Названы главные причины обновить iPhone

Редактор издания 9to5Mac Маркус Мендес сравнил iPhone 13 Pro Max и 17 Pro Max. Материал доступен на сайте медиа.

Журналист рассказал, что купил новый смартфон Apple на Рождество и решил сравнить его со старым iPhone 13 Pro Max, которым пользовался все это время. Эти устройства — два топовых аппарата своего времени, которые вышли с интервалом в четыре года. Мендес назвал причины для покупки нового девайса.

Прежде всего автор обратил внимание на увеличенное время автономной работы.

«Даже во время поездки в Нью-Йорк, где я активно использовал его камеру и навигатор, уровень заряда батареи не опускался ниже 85 процентов», — заметил Маркус Мендес.

Важной причиной для обновления специалист выделил качество фотографий — он назвал отличие снятых на 13 Pro Max и 17 Pro Max снимков разительным.

Кроме того, журналист признал, что 17 Pro Max менее удобен, чем старый iPhone: «Его поверхность слишком скользкая, закругленные края кажутся громоздкими». Также он назвал функцию постоянно включенного экрана на iPhone ошибкой: «По крайней мере, в текущей реализации».

