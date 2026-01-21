Названы сроки появления 5G в России

Первые коммерческие сети связи пятого поколения (5G) должны появиться в России в 2026 году, сообщил "Ведомостям" представитель Минцифры РФ.

Ведомство рассматривает возможность расширения основного частотного диапазона для 5G до 4 400-4 990 МГц. Ранее основной диапазон для запуска 5G был утвержден в полосе 4 800-4 990 МГц.

В июле 2025 года Минцифры планировало провести аукцион на распределение двух лотов частот в этой полосе, однако в октябре торги были отменены. Окончательных решений по срокам и условиям проведения аукциона пока нет.

Представитель "Ростелекома" сообщил, что для эффективного развертывания сетей 5G важно сочетать основной и вспомогательные диапазоны.

МТС указала, что технически готова запустить сети 5G на условиях технологической нейтральности, при этом основной частотный ресурс необходим для будущего увеличения пропускной способности.

"Билайн" заявил, что приветствует усилия по выделению нового радиочастотного ресурса для развития сетей мобильной связи. Представитель "Мегафона" воздержался от комментариев.

Запуск сетей 5G в 2026 году ожидается в отдельных городах и районах, массовый доступ к технологии для пользователей прогнозируется в мегаполисах в 2027-2028 годах.