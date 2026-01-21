В Роскачестве рассказали об опасности переохлаждения гаджетов

Холод вызывает у смартфонов «технологический стресс»: ускоряется разряд, повышается хрупкость материалов и растут долгосрочные риски для аккумулятора и электроники. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Ключевая уязвимость кроется в литий-ионной батарее. При минусовых температурах электролит густеет, замедляя движение ионов и снижая отдачу энергии. В результате заряд может уменьшиться на 20–30% за первые 10 минут на морозе, а при длительном воздействии устройство способно внезапно отключиться.

Низкие температуры опасны и для компонентов корпуса. Пластик, стекло и алюминий становятся более ломкими, из-за чего зимнее падение чаще заканчивается трещинами дисплея и повреждениями внутренних узлов.

«Многие думают, что главный зимний враг телефона — это влага от снега. На деле же куда более коварна именно низкая температура. Она действует незаметно: сначала вы просто видите быстрый разряд, но при регулярном переохлаждении происходит деградация аккумулятора, и он безвозвратно теряет емкость. Самый опасный сценарий — это резкий перепад температур, когда вы с мороза заходите в теплое помещение и сразу начинаете активно пользоваться гаджетом. Существует риск образования внутри конденсата, который будет медленно «убивать» электронику через физические принципы эрозии», — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Если смартфон упал в снег, эксперт советует немедленно выключить устройство, извлечь SIM-карту, если возможно, и аккуратно промокнуть корпус сухой тканью, уделив внимание разъемам. Нагрев, продувание и встряхивание недопустимы: это повышает риск конденсата и проникновения влаги. Использовать устройство рекомендуется только после полного высыхания, иначе возможны проблемы с гарантией из-за срабатывания влагодатчиков.

Роскачество рекомендует зимой не оставлять телефоны в холодном автомобиле, переносить их во внутренних карманах одежды, а на улице по возможности пользоваться беспроводными наушниками. После возвращения в теплое помещение следует выдержать паузу 15–20 минут до активного использования. Выходить из дома лучше с зарядом не ниже 80% и включенным режимом энергосбережения.