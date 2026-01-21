Стало известно о следующем пуске «Протона-М»

Следующий пуск тяжелой ракеты «Протон-М» планируется в первой половине февраля.

Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Пуск запланирован на первую половину февраля», — заявил собеседник.

Агентство напоминает, что соответствующий пуск должен стать первым с 2023 года и последним для разгонного блока типа ДМ.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что запланированный на 15 декабря старт ракеты «Протон-М» с Байконура перенесли.

Также в декабре компания рассказала, что «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 установили на стартовый стол космодрома Байконур.