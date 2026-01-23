Искусственный интеллект почти догнал человека по креативности

Ученые под руководством профессора Карима Джерби и пионера ИИ Йошуа Бенджио из Монреальского университета провели крупнейшее сравнительное исследование креативности людей и генеративных языковых моделей, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, показывают, что современные системы ИИ способны достигать и даже превосходить средний уровень человеческой креативности, хотя самые креативные люди по-прежнему остаются недосягаемыми.

Методика оценки

Для измерения креативности исследователи использовали тест на дивергентные ассоциации (Divergent Association Task, DAT). Участники — люди или ИИ — придумывали десять слов, максимально отличающихся по смыслу. Например, сочетание «галактика, вилка, свобода, водоросли, губная гармошка, квантовый, ностальгия, бархат, ураган, фотосинтез» показывает высокий уровень разнообразного мышления. Этот тест проверяет способность генерировать нестандартные идеи, а не просто владение языком.

Для проверки реальной применимости результатов DAT ученые сравнили ИИ и людей в задачах творческого письма: написании хайку, пересказах сюжетов фильмов и составлении коротких рассказов. В этих заданиях модели иногда обгоняли средний уровень участников, но лидирующие авторы-люди оставались значительно впереди.

Настройка креативности ИИ

Исследование показало, что креативность ИИ можно регулировать с помощью специальных настроек. Один из главных параметров называется «температура». Она определяет, насколько осторожными или смелыми будут ответы модели. При низкой температуре ИИ выбирает самые предсказуемые и очевидные варианты. При повышении температуры система начинает экспериментировать, придумывать необычные и нестандартные идеи.

Важное значение имеет и формулировка инструкций. Например, подсказки, основанные на происхождении слов, заставляют модель искать новые связи между понятиями, что увеличивает разнообразие и оригинальность её ответов.

«Креативность ИИ тесно зависит от того, как человек управляет системой. ИИ не заменяет творца, он становится мощным инструментом для расширения возможностей человеческого воображения», — объясняет профессор Джерби.

Что показало сравнение с людьми

Результаты исследования показывают новый расклад: хотя модели ИИ могут соперничать с обычным человеком в генерации идей, ведущие авторы остаются вне досягаемости машин. Средние показатели наиболее изобретательной половины участников превосходят все протестированные модели, а 10% самых креативных людей создают решения и концепции, недоступные ИИ.

Эти данные помогают понять, как использовать ИИ в креативной работе. Вместо конкуренции человек и машина могут работать вместе: ИИ помогает быстро генерировать новые варианты, а человек выбирает и развивает лучшие идеи.

«Генеративный ИИ не устраняет творческих профессий. Он меняет подход к работе и позволяет исследовать новые идеи быстрее и эффективнее», — подчеркивает Джерби.

Понимание того, как настраивать параметры ИИ и формулировать инструкции, позволяет использовать машины как «соавторов», ускоряя процесс поиска нестандартных решений.