IT-эксперт заявил, что VPN сложно заблокировать полностью

Технологии VPN сложно заблокировать полностью, заявил ТАСС глава департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, работающей в сфере информационной безопасности. Он сравнил такой вариант развития событий с системой водопровода, в которой сложно перекрыть воду только в одной квартире.

© Газета.Ru

"Полностью заблокировать популярный мессенджер или все VPN технически крайне сложно и дорого, поэтому применяется тактика "цифрового подавления", - сообщил эксперт.

Он пояснил, что речь идет о создании неудобств для большинства пользователей. В конце декабря глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что планов на ограничение использования VPN в России в 2026 году нет.

По его словам, подобные сервисы - это инструмент обхода блокировок. При этом существуют ограничения "недружественные", которые являются частью санкционной политики в отношении России за рубежом и их нужно как-то обходить.