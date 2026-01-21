Ученые нашли способ возродить исчезающих русских выхухолей

Ученые из России и Узбекистана впервые осуществили высококачественную расшифровку генома русской выхухоли.

Это редкие млекопитающие, обитающие в водоемах преимущественно на территории европейской части России, находятся на граниисчезновения, пишет газета «Известия».

«Одна из задач научной работы заключалась в том, чтобы понять, почему эти животные — современники мамонтов и шерстистых носорогов — благополучно пережили ледниковый период, но сейчас оказались перед угрозой вымирания», — рассказал научный руководитель лаборатории палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) Артем Недолужко.

Русские выхухоли принадлежат к редкому виду, который появился на Земле около 35-40 млн лет назад и в процессе эволюции практически не менялся. Как отмечается, полученные учеными данные об их ДНК могут стать основой для возрождения вида.

Ученые также установили, что уменьшение генетического разнообразия вида происходило на протяжении сотен тысяч лет, что свидетельствует о том, что человеческий фактор — не единственная причина сокращения численности животных. По мнению исследователей, этот факт необходимо учитывать при разработке программ по восстановлению популяции русской выхухоли.