Huawei выпустил умные часы за 300 тысяч рублей

Huawei начала продажи премиальной версии умных часов Watch Ultimate Design Royal Gold в Европе. Ранее эта модель была доступна только в Китае. Цена новинки составляет 3 299 евро.

© Huawei

Часы выделяются дизайном в фиолетово-золотых цветах. Корпус выполнен из прочного жидкого металла на основе циркония, а безель украшен вставками из 18-каратного и 24-каратного золота. Защиту экрана обеспечивает сапфировое стекло. В комплекте идёт титановый ремешок в тех же цветах.

Модель оснащена 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, который хорошо виден даже на солнце. Благодаря поддержке eSIM с часов можно звонить и принимать вызовы без смартфона. Также предусмотрено управление жестами.

© Huawei

Часы показывают: пульс, уровень кислорода в крови, стресс и др. Они подходят и для спорта — поддерживаются бег, велоспорт, гольф. Есть навигация по GPS.

Watch Ultimate Royal Gold выдерживают погружения на глубину до 150 метров и даже могут передавать простые сообщения будучи под водой.