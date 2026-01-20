Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о пролете МКС через полярное сияние

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о том, как МКС пролетела через полярное сияние. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Кадр видео

Напомним, что 20 января сильная магнитная буря вызвала полярное сияние с красным свечением. Так как явление наблюдалось на больших высотах, экипажу МКС показалось, что станция пролетит прямо сквозь него.

«Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света. Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал. Сияние было заметно со станции, даже когда мы уже пролетали над ближним востоком!», — написал он.

Помимо этого космонавт также рассказал, что зеленое свечение при полярном сиянии вызывают атомы кислорода на высотах около 100 км. Если высота увеличивается до 300-400, то в сиянии наблюдается красный цвет.