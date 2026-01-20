Стало известно, что спасет Гренландию от Трампа

Учёные сделали открытие, которое может заставить администрацию Трампа пересмотреть свои планы в Арктике, пишет газета DailyMail.

По данным издания, исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили специфику Гренландии.

В ходе работ специалистам удалось выявить скрытую геологическую уязвимость под ледяным щитом Гренландии — слой осадочных пород, состоящий из мягкой почвы и песка.

Глубина слоя составляет порядка 200 метров, он снижает трение между ледяным щитом и подземной скалой, что позволяет огромным массам льда быстрее двигаться и таять.

Таким образом, предупредили ученые, ледяной щит Гренландии значительно менее стабилен, чем считалось ранее.

Журналисты констатировали, что открытие американских ученых может снизить интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии, в значительной мере основанный на желании получить нефть, золото и редкоземельные металлы.