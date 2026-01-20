В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов

Археологи нашли мумифицированные останки гепардов в пещере недалеко от города Аръар, Саудовская Аравия. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники Национального центр дикой природы Саудовской Аравии (NCW) вытащили из пещеры семь гепардов с мутными глазами и сморщенной кожей. Обычно мумии из людей и животных изготавливают намеренно, однако иногда мумификация может происходить и естественным образом. Пока ученые не могут определить, почему это произошло с гепардами. Предполагается, что они стали мумиями из-за сухого воздуха пещер.

Внутри них были обнаружены кости еще 54 гепардов. Возраст найденных останков варьируется от 130 до 1800 лет. Исследователи из NCW также пока не знают, почему в пещерах оказалось так много скелетов гепардов. Возможно, в этом месте столетия назад самки рожали и растили детенышей.

По словам одного из ученых центра Ахмеда Буга, останки гепардов очень хорошо сохранились, что редкость. Обычно их портят падальщики. Буг и его коллеги уже изучили находки и определили, что гены обнаруженных особей схожи с генами современных гепардов, обитающих в Азии и северо-западной Африке.

Ранее сообщалось, что в британском аббатстве обнаружили мумию кота-стража. Предполагается, что он охранял могилу последнего англосаксонского короля Гарольда Годвинсона, павшего в битве при Гастингсе в 1066 году.