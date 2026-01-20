Неожиданный подъем побережья Гренландии удивил геологов

Глобальный уровень моря в XXI веке продолжит расти. Но Гренландия, один из главных источников этого роста, столкнется с противоположным эффектом.

Причина — в реакции земной поверхности на потерю колоссальной массы льда. Ледяной щит Гренландии, занимающий площадь примерно в три раза больше Московской области и достигающий толщины более трех километров, десятилетиями давил на земную кору. Теперь, когда лед уходит, суша начинает подниматься, а относительный уровень моря снижается.

Подъем суши в Гренландии опережает все прогнозы

Этот процесс называется гляциально-изостатическая компенсация. Долгое время считалось, что на человеческих временных масштабах реагирует лишь верхняя часть земной коры, тогда как мантия под ней движется крайне медленно — в течение тысяч лет. Однако спутниковые GPS-измерения показали, что поверхность Гренландии поднимается куда быстрее.

Авторы нового исследования, опубликованного в Nature, во главе с Лорен Льюрайт из Колумбийского университета пришли к выводу, что мантия способна «течь» быстрее, если нагрузка снимается резко. Включение этого ускоренного движения в модели дало неожиданный результат: к 2100 году уровень моря у берегов Гренландии может упасть на 1–4 метра, что на 30–65% больше прежних оценок.

«Скорость реакции зависит от скорости нагрузки. Если резко спрыгнуть с моста, последствия будут серьезными», — объясняет геофизик Роджер Крил, не участвовавший в работе

Гравитация тоже играет роль

Есть и дополнительный фактор. Масса ледяного щита сама по себе притягивает океанскую воду. По мере его таяния это притяжение ослабевает, и вода перераспределяется в сторону других регионов планеты. В итоге глобальный уровень океана растет, а у берегов Гренландии — падает.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ранее допускала подобный эффект, но считала его умеренным. Новые данные заставляют пересмотреть эти оценки.

Исторические подсказки и будущие риски

Исследование опирается и на геологические свидетельства прошлого. Следы климатического похолодания Малого ледникового периода показывают, что объемы льда и уровень моря в регионе менялись довольно быстро. Это повышает доверие к новым расчетам, отмечает геофизик Наталья Гомес из Университета Макгилла.

Для самой Гренландии последствия будут серьезными. Поднимающееся дно обнажит скалы в портах и судоходных каналах, усложнив навигацию. Прибрежные экосистемы — мидии, водоросли, ракообразные — могут оказаться вне воды. Пострадают рыболовство и логистика.

Для других стран эффект будет тоже малоприятным. Таяние гренландского ледяного щита ускорит рост уровня моря в удаленных регионах — от Северной Атлантики до тропиков. Низменные побережья Европы, Северной Америки и островных государств столкнутся с усилением эрозии, учащением наводнений и засолением прибрежных вод, что создаст давление на города, сельское хозяйство и системы водоснабжения.

«Разница между тем, можешь ли ты выйти из порта в море или тебе нужно строить новый порт, колоссальна», — подчеркивает Крил.

Все решают выбросы

Масштаб изменений зависит от будущих выбросов CO₂. При сохранении нынешних тенденций уровень моря у быстро тающих ледников, таких как Хельхейм, может снизиться почти на 3,8 метра к концу века. При ограничении потепления до 2 °C падение составит около полуметра.

Пока на части побережья уровень моря еще растет. Но, как показывают расчеты, это временно. В некоторых местах изменения уже заметны. Рыбак Лейф Фонтейн из Сисимиута говорит, что за последние годы берег в одном из фьордов заметно расширился.

«Это видно невооруженным глазом, тут даже не нужно замеры», — отмечает он.

Главный вопрос, по его словам, теперь не в том, произойдут ли перемены, а в том, как к ним приспособиться.