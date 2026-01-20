Российский спутник зафиксировал гамма-всплеск, которому 11 миллиардов лет

Российский спутник 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск, который произошел 11,3 миллиарда лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Геоскан».

© Группа компаний Геоскан

Как сообщили в компании, причиной всплеска может быть гравитационный коллапс ядра звезды. При этом, такое небесное тело должно быть в десятки раз тяжелее Солнца.

«Гамма-спектрометр совместной разработки "Геоскана" и Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе на борту кубсата 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск GRB 260101A. Он произошел, когда возраст Вселенной составлял всего около 2,5 миллиарда лет», — сообщили в компании.

Помимо 239Alferov, всплеск также зарегистрировали космические обсерватории Swift, Fermi, Konus-Wind, SVOM и GECAM-B. При этом, старший научный сотрудник Лаборатории экспериментальной астрофизики ФТИ Дмитрий Свинкин заявил, что данные спутника 239Alferov позволят точнее определять положение гамма-всплесков на небе.