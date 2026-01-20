В Китае нашли древнейшие "инструкции" по обращению и уходу за лошадьми

В Китае обнаружены древнейшие из известных письменных произведений, посвящённых лошадям. Исследователи расшифровали бамбуковые свитки возрастом более двух тысяч лет и выяснили, что перед ними - уникальные тексты, сочетающие литературную форму с практическими знаниями о содержании, лечении и управлении лошадьми.

Как сообщает агентство "Синьхуа", находка относится к периоду Воюющих царств - эпохе, когда лошади играли ключевую роль в военном деле и статусе знати. Всего удалось восстановить содержание пяти текстов, выполненных на бамбуковых планках.

Расшифровка показала, что авторы подробно описывали способы оценки лошадей, методы дрессировки и основы ветеринарного ухода. Ранее подобные практические сведения почти не встречались в письменных источниках той эпохи и упоминались лишь фрагментарно в философских или исторических трактатах.

Особый интерес вызвали разделы, посвящённые управлению лошадьми и конным состязаниям. Это первые известные упоминания спортивного использования верховой езды в текстах периода Воюющих царств. До сих пор считалось, что письменная традиция того времени сосредоточена исключительно на военных и ритуальных аспектах.

По словам ученых, находка заполняет важный пробел в понимании роли лошадей в древнекитайской цивилизации. Развитие коневодства, навыков верховой езды и колесничного дела напрямую влияло на военную мощь, транспорт, культурные контакты и социальную иерархию государства, что делает эти тексты ценным источником по истории технологий и повседневной жизни древнего Китая.