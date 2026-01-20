В США сломали единственную антенну дальней космической связи

В NASA до сих пор не могут завершить расследование инцидента, произошедшего ещё 16 сентября 2025 года.

В агентстве несколько месяцев скрывали происшествие. Тогда по неустановленным причинам поворотная антенна дальней космической связи DSS-14 совершила недопустимый разворот, с усилием вырвав все кабели, включая трубы подачи воды, после чего оборудование оказалось залито. В агентстве несколько месяцев скрывали происшествие.

Инцидент произошёл в Голдстоуне, штат Калифорния. Речь идёт о комплексе с 70-метровой поворотной антенной. Всего NASA располагает тремя такими антеннами: помимо США, они находятся в Испании (под Мадридом) и в Австралии (Канберра). Помимо связи с космическими аппаратами, находящимися далеко от Земли, антенны сети Deep Space Network выполняют задачи зондирования окрестностей планеты с целью поиска потенциально опасных астероидов.

После поломки антенна была выведена из эксплуатации. Ожидается, что её частичное возвращение к работе произойдёт в апреле этого года, сообщает 3dnews.ru.