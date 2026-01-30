Как астрономы ищут инопланетную жизнь?

Сегодня вопрос о существовании внеземной жизни совсем не так однозначен, как в прошлом. За последние 30 лет наука точно выяснила — во вселенной существуют тысячи планет, похожих на Землю, и на многих из них тоже может существовать жизнь. Портал space.com рассказал, как астрономы ищут ее.

© Unsplash

Один из многообещающих методов поиска признаков жизни на далеких планетах — анализ газов, присутствующих в их атмосфере.

Науке известны более 6 000 экзопланет. При таком размере каталога у ученых есть ряд способов сузить список потенциально пригодных для обитания жизни миров. К примеру, дистанция планеты от ее звезды может подсказать, какая на поверхности температура.

Земля — единственная планета в Солнечной системе с океанами жидкой воды на поверхности, поэтому мягкие температуры могут быть одним из возможных требований для обитаемого мира. А вот подходит ли эта температура для существования жидкой воды во многом зависит от присутствия и природы атмосферы.

Неожиданно, но мы вполне можем идентифицировать молекулы, содержащиеся в атмосферах экзопланет. Квантовая механика придает каждому атмосферному химикату характерный паттерн, похожий на штрих-код — его можно заметить, когда через вещества проходит свет. Мощные телескопы могут собирать звездный свет, отфильтрованный атмосферами экзопланет, тем самым получая данные о том, какие химикаты в них содержатся.

Для того, чтобы использовать этот метод, планета должна вступить в кульминацию — то есть, пройти перед звездой с нашей перспективы. Поэтому данный подход применим лишь к малой доле известных науке экзопланет.

Мощность сигнала зависит от концентрации той или иной молекулы в атмосфере: самые многочисленные дают сигналы сильнее, малочисленные — слабее. Другими словами, ученым проще находить доминантные молекулы, хоть и не всегда; некоторые штрих-коды сильны по своей природе. Например, в атмосфере Земли доминируют двухатомные молекулы азота, но сигнатура у них значительно слабее, чем у гораздо более малочисленного кислорода, озона, углекислого газа и воды.

Для подобного анализа атмосфер используют космический телескоп «Джеймс Уэбб». Причем обнаружение молекулярных импринтов на экзопланете — не совсем прямолинейный процесс. У разных команд сотрудников могут быть немного разные результаты в зависимости от того, как именно они обрабатывают данные. Но это не помешало астрономам совершить ряд повторяемых, надежных анализов: они находили простые молекулы с сильными сигнатурами, вроде метана, углекислого газа и воды.

Планеты, по размерам больше Земли, но меньше Нептуна, считаются самым распространенным типом экзопланет. Как раз в атмосфере одной из таких планет, K2-18b, в 2025-м нашли диметилсульфид — химикат, который на Земле вырабатывается морским фитопланктоном. Поскольку K2-18b может быть полностью покрыта водяным океаном, обнаружение диметилсульфида в атмосфере может намекать на существование микробной морской жизни.

Правда, повторное исследование этого случая все-таки вызвало у научного сообщества сомнения. Так, сотрудники Университета штата Аризона продемонстрировали, что выбор молекулярных штрих-кодов, попавших в анализ, радикально повлиял на результаты. Оригинальная научная работа также не изучила множество альтернатив, которые не хуже подходили для исследования.

В обозримом будущем состоится запуск целого ряда программ по исследованию экзопланет. Так, в 2026-м ЕКА собирается запустить телескоп «Платон», который идентифицирует куда больше планет земного типа, пригодных для спектроскопии. А NASA в 2029-м планирует запустить телескоп «Нэнси Грейc Роман», оборудованный новыми коронаграфическими технологиями.