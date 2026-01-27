Инвестиции предков. Во что вкладывали деньги в Древнем Риме?

В древности люди, как и сегодня, понимали, что инвестирование денег может помочь им консолидировать и увеличить собственное состояние. Портал theconversation.com рассказал, во что вкладывали финансы древние греки и римляне.

© Unsplash

В Древней Греции и Риме не было биржевого рынка, где люди могли торговать акциями различных компаний. Но если кто-то хотел инвестировать деньги, у него были опции — одной из самых популярных являлась покупка золота и серебра. Драгоценные металлы в форме слитков и ювелирных украшений пользовались популярностью, поскольку они защищали валюту от колебаний курса и инфляции.

Для контекста, самой крупной единицей измерения валюты в Древней Греции и Риме был талант — или примерно 25 кг серебра. Их, как правило, хранили либо в специальных хранилищах, либо в тщательно спрятанных тайниках дома.

Правда, цены на металлы иногда подвергались непредсказуемым изменениям — они периодически падали, пусть и не так часто, как валюта. Греческий историк Полибий (200-118 годы до н.э.) рассказывал, что открытие новой золотой жилы в итальянской Аквилее привело к самой настоящей золотой лихорадке. Новый материал наводнил рынок слишком быстро, что, по свидетельству историка, привело к падению цен на золото по всей Италии — за два месяца они упали на треть. Для того, чтобы стабилизировать расценки на золото, добычу металла в регионе быстро монополизировали и урегулировали.

При торговле ценными металлами люди продавали их по весу. Если золото, серебро или бронзу трансформировали в ювелирные изделия или другие объекты, то их могли переплавить и превратить в слиток. Причем владение этими ценностями, похоже, было очень важным для многих. Так, до современности дошли некоторые древнеримские завещания, где состоятельные люди оставляли своим наследникам золото и серебро в форме слитков или плит.

Но привлекательные для инвестиций товары не ограничивались одними лишь драгметаллами. Другим популярным вариантом была сельскохозяйственная продукция, особенно зерно, оливковое масло и вино. Для того, чтобы получить с них прибыль, люди покупали землю и торговали товарами на рынке. Римский чиновник Катон даже считал, что вклады в производство повседневных товаров — самая безопасная инвестиция, потому что их «не может испортить Юпитер». Другими словами, они наименее уязвимы к непредсказуемым колебаниям экономики.

Тем временем, драгоценные металлы выступали лишь средством хранения финансов — они не генерировали доход сами по себе, и получить с них прибыль можно было только при продаже. А вот диверсифицированное портфолио сельскохозяйственных вкладов гарантировало перманентный доход.

Наконец, народ также торговал и вкладывался в товары роскоши, вроде произведений искусства. При разорении Коринфа в 146 году до н.э. римляне украли знаменитую коллекцию картин города, и позже распродали ее содержимое с молотка. Деньги же пошли в государственную казну. Для статистики, на этом аукционе правитель Пергамского царства Аттал II купил одну из картин аж за 100 талантов — или 2 500 кг серебра.