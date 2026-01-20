«Произошло нечто»: почему «аномальная» солнечная буря озадачила ученых

Лера Букина

Земля оказалась под ударом мощной магнитной бури уровня G4, вызванной рекордной в этом году солнечной вспышкой. Ученые называют ситуацию аномальной, поскольку активность Солнца, вопреки всем прогнозам, вместо снижения резко возросла, передает Life.

Как пояснил Life.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, после прохождения пика 11-летнего цикла ожидалось затухание, но вместо этого произошло нечто иное — локальный всплеск, вернувший активность к высоким уровням. Это вызвало выброс плазмы в сторону Земли и сильнейшие колебания магнитосферы.

Последствия ощутимы для техники: спутники, включая группировку «Москва», переведены в безопасные режимы, возможны сбои в связи и энергосетях, говорится в материале.

Для людей основное воздействие — на метеозависимых, а видимым следствием стали полярные сияния в нехарактерных широтах, вплоть до Москвы и Сочи. Специалисты продолжают следить за нестабильной геомагнитной обстановкой.