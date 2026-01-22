Перечислены вредные приложения на смартфонах Samsung

Специалисты издания ZDNet назвали приложения, которые следует удалить со смартфона Samsung. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы портала объяснили, что телефоны Samsung поставляются с множеством приложений, однако некоторые из них на самом деле ухудшают производительность и вредят пользователям. Первым из таких приложений журналисты назвали Global Goals — программа, посвященная устойчивому развитию, через которую можно делать пожертвования. В числе прочих перечислили Samsung Free — программу с бесплатными видеотрансляциями, но с очень ограниченным функционалом.

Samsung TV Plus — бесплатный сервис потокового телевидения с рекламой. Однако, по словам авторов ZDNet, в нем практически нет оригинального контента, потому что Samsung не производит телешоу и не снимает фильмов. Samsung Shop — сервис с приложениями для Samsung, который можно заменить Google Play.

Наконец, Samsung Kids создали как репозиторий с приложениями для детей.

«Однако не у всех пользователей телефонов Galaxy есть дети. Для них это приложение — занимающее много места в памяти и отправляющее нежелательные уведомления», — отметили журналисты.

Они призвали пользователей смартфонов корейского бренда удалить вышеперечисленные программы.

