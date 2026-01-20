Игровой флагман iQOO 15 Ultra получит встроенный вентилятор

iQOO начала принимать предзаказы на флагманский игровой смартфон iQOO 15 Ultra в Китае. Также компания поделилась тизером с интересной деталью.

© Ferra.ru

На тизере видно: камеры расположены в круглом модуле, под которым и расположился вентилятор. Производитель предлагает отдельную пятилетнюю гарантию на систему охлаждения.

По словам iQOO, смартфон создан для “требовательных игроков” и позиционируется как «ультра-игровое» устройство.

© iQOO

Согласно слухам, iQOO 15 Ultra также получит аккумулятор более 7000 мАч с поддержкой “сверхбыстрой” зарядки и специальные отдельные кнопки для игр. Внутренняя начинка, вероятно, будет близка базовой версии iQOO 15, что получил Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ожидается, что продажи начнутся в начале февраля 2026 года.

О глобальном релизе модели информации пока нет.