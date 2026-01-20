В Microsoft оценили степень внедрения ИИ в России

Россия заняла 119-е место в мире по уровню внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в отчете Института экономики ИИ Microsoft за 2025 год.

По подсчетам экспертов, распространение ИИ в первой половине 2025 года составляло 7,6%, к концу года показатель увеличился до 8%, таким образом показав рост в 0,4%. Таким образом, Россия оказалась в рейтинге между Кенией и Камеруном.

Отмечается, что в рейтинге лидируют Объединенные Арабские Эмираты (59,4% — в первом полугодии 2025 года, 64,0% — во втором), Сингапур (58,6% — в первом полугодии и 60,9% — во втором), Норвегия (45,3% — в первом полугодии и 46,4% — во втором), Ирландия (41,7% — в первом полугодии и 44,6% — во втором), а также Франция (40,9% — в первом полугодии и 44,0% — во втором).

16 января президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время намерен провести встречу с представителями высокотехнологичного сектора для обсуждения внедрения суверенных решений в области искусственного интеллекта. Особое внимание в рамках этой работы планируется уделить разработке и интеграции национальных языковых моделей.

18 января ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства сообщил, что в России планируют применять искусственный интеллект (ИИ) для управления рисками в сфере миграции.