«Совершенно безумно»: ученый рассказал о страшных последствиях солнечной бури

Американский геолог Стефан Бернс заявил, что текущая мощная солнечная буря может вызывать неадекватное поведение у людей, в том числе у мировых политиков. По его словам, это связано с экстремальным воздействием электромагнитного импульса от ударной волны на магнитное поле Земли, передает aif.ru.

Как сообщает издание со ссылкой на ученого, в пиковый момент импульс поднял параметры межпланетного магнитного поля до рекордных значений Bt 87 нТл и Bz -32 нТл, что Бернс назвал «безумным» показателем. Сейчас Земля продолжает находиться в условиях сильной геомагнитной бури уровня G4 и радиационной бури уровня S4.

Ранее тот же исследователь сообщал, что зафиксировал повторное сканирование Земли межзвездным объектом 3I/ATLAS, сигналы которого были пойманы несколькими станциями наблюдения по всему миру. Бернс связывает эти явления с повышенной космической активностью, влияющей на планету.

Также ранее в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и РАН отметили, что на Солнце образовалась необычная корональная дыра гигантских размеров, чья форма напоминает перевернутую цифру «1». Высота этого образования достигает около одного миллиона километров.