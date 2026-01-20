Суд в Москве запретил распространение в Арр Store сервиса, изменяющего голос

Хамовнический районный суд Москвы запретил распространение в App Store сервиса, который позволял изменять голос.

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил административный иск о запрете распространения в Арр Store и на сайте apps.apple.com, приложения по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона. Решением суда приложение по изменению голоса абонента признано информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации в сети «Интернет», — рассказали в официальном Telegram-канале пресс-службы инстанций.

Решение о запрете приложения связано с тем, что пользователи могли осуществлять телефонные звонки, связанные с призывами к экстремистской деятельности, ложными сообщениями о террористических актах с использованием измененного голоса. Запрет приложения, в том числе, направлен на борьбу с телефонным мошенничеством.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что в 2026 году в России может появиться несколько новых мошеннических схем. В том числе, аферисты будут имитировать голоса начальников и близких.