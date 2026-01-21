В Финляндии отключат стационарные телефоны

В Финляндии в 2026 году перестанут предоставлять услуги стационарной телефонной связи.

По информации Helsingin Sanomat, крупнейший финский оператор телекоммуникаций Elisa объявил, что в конце июня перестанет обслуживать клиентов, которые используют стационарную телефонную связь. До этого аналогичное решение приняли и другие местные операторы.

«К концу 2024 года в Финляндии использовалось 84 тыс. стационарных телефонных линий, из которых 10 тыс. — домохозяйствами. Данные за 2025 год пока недоступны, но... их число сократилось и сейчас очень низкое», — говорится в статье.

Осенью председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский выразил мнение, что международную связь на стационарных телефонах нужно ограничить.