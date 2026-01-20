Компания Panasonic совместно со студией Khara представила лимитированный вертикальный пылесос, приуроченный к 30-летию аниме-сериала «Евангелион». Устройство ориентировано на поклонников франшизы и оформлено в стилистике боевого юнита «Ева-01», а его выпуск ограничен коллекционным тиражом. Информация об этом появилась на официальном сайте Panasonic.

Модель выполнена в характерных фиолетово-зеленых цветах и получила набор визуальных и функциональных отсылок к аниме. Одной из ключевых особенностей стал специальный режим, при активации которого пылесос воспроизводит музыкальную тему The Beast II и на несколько минут переходит в режим максимальной мощности, имитируя «пробуждение» Евы-01. Работа сопровождается световыми эффектами и интерфейсными индикаторами, стилизованными под элементы управления из сериала, включая отображение уровня активности и синхронизации.

Пылесос оснащен автоматической док-станцией с системой сбора пыли, датчиками загрязнения и моторизованной насадкой, способной воспроизводить звуковые эффекты за счёт изменения частоты вращения. Кнопка включения выполнена в виде «ядра» боевого юнита, а каждая модель получила индивидуальный серийный номер, выгравированный на внутренней табличке.

Всего будет выпущено 2015 экземпляров устройства. Покупатели из первой партии дополнительно получат миниатюрную копию пылесоса длиной около семи сантиметров с набором наклеек для персонализации. Начало поставок запланировано на февраль.