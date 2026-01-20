Android 16 Beta сломала Quick Share с iPhone на смартфонах Pixel

Если вы недавно обновили свой Pixel до свежей беты Android 16 в надежде пощупать новые фишки, есть шанс, что вы уже столкнулись с неприятным сюрпризом. Судя по жалобам пользователей, в Android 16 QPR3 Beta 2 сломался Quick Share — причём именно та версия, которая должна работать с iPhone.

© Google

Google активно пытается подружить Android и iOS, и для владельцев Pixel это, конечно, хорошая новость.

Сначала поддержку «айфоновского» Quick Share показали на Pixel 10, а теперь начали тестировать её и на Pixel 9 через бета-обновления. Но, как выяснилось, переход оказался не самым гладким.

Пользователи на площадке Reddit пишут, что при попытке отправить файл Quick Share просто мгновенно вылетает. Причём речь идёт не о единичных сбоях — жалобы массовые, и профильные издания подтверждают, что проблема действительно распространённая. Похоже, именно в Android 16 QPR3 Beta 2 функция обмена файлами между Android и iPhone сейчас фактически не работает.

В целом ситуация отлично иллюстрирует, зачем беты вообще существуют. С другой стороны, сама функция действительно важная. Возможность без танцев с бубном передавать файлы между Pixel и iPhone — это то, чего пользователи ждали годами. И если уж чему-то и ломаться, то логичнее, чтобы это происходило именно на этапе бета-тестирования, а не в финальном релизе.

Если вы ещё не успели установить Android 16 QPR3 Beta 2 — лучше повременить. Особенно если вы часто делитесь файлами или используете Quick Share для работы. С неработающей передачей данных смартфон быстро превращается в источник раздражения.