Лингвисты обнаружили древние корни баскского языка

Баскский язык, или эускара, известный как один из самых загадочных в Европе, может иметь глубокие исторические связи с языком иберийцев, на котором говорили на Иберийском полуострове до римской экспансии.

Новое исследование Эдуардо Ордуньи Аснара из Университета Барселоны, опубликованное в журнале Palaeohispanica, сочетает эпиграфику, исторический анализ и лингвистику, чтобы показать возможное родство двух систем, выходящее за пределы случайных совпадений.

Возвращение к старым гипотезам

Идея о связи баскского и иберийского языков обсуждалась еще в XVI веке. Историки и лингвисты, включая Вильгельма фон Гумбольдта, основывали ее на топонимах и исторических свидетельствах. Однако после расшифровки иберийской письменности в XX веке энтузиазм по поводу генетической связи ослаб. Работа Ордуньи возвращает научный интерес к теме, предлагая доказательства на основе фактического анализа текстов, а не догадок.

Начало доказательств — цифры

Ключевые доказательства появились благодаря изучению иберийской системы счисления. Цифры и их сочетания оказались очень похожи на баскские: ban соответствует bita, bi — bi, laur — laur, borste — bost, orkey — hogei. Более того, комбинированные числа, например orkeiborste (25), следуют той же логике, что и баскское hogei ta bost («двадцать и пять»). Эти совпадения встречаются в практических контекстах, например при измерении веса или длины, что делает их значимыми и системными, а не случайными.

Слова родства и лексические элементы

Цифры — лишь часть доказательной базы. Ордунья изучил термины родства и личные обозначения в иберийских надписях. Он выделил повторяющиеся элементы, которые не выступают как имена, но встречаются в погребальных и посвятительных текстах. Например, ata — соответствует баскскому aita («отец»), uni(n) — unide («помощница по хозяйству»), -kidei- — -(k)ide- («товарищ»), а -be- — «сын» или «ребенок». Суффиксы -ko и -so напоминают баскские формы, обозначающие родственников, как в izeko («тетя») или aitaso («дедушка»). Эти элементы образуют отдельную подгруппу в иберийских надписях, подтверждая общую семантическую систему.

Грамматика и глаголы

Сходства охватывают и грамматику. Суффикс -en в иберийском языке обозначает принадлежность, аналогично родительному падежу в баскском. Суффикс -te может показывать, кто выполняет действие, а кто его получает — такая система встречается редко в европейских языках. Глагольные формы, например egiar или ekiar («сделанный»), напоминают баскский egin («делать»). Эти параллели указывают на общие грамматические схемы, а не только на отдельные слова.

Археологические подтверждения

Недавние находки усиливают доказательства. Бронзовая рука Ирулеги, обнаруженная в Наварре — автономном регионе на севере Испании у Пиренеев — содержит надпись, выполненную адаптированным иберийским письмом. Название «Ирулеги» связано с местностью, где найден артефакт, а сам объект носит имя этой территории. Один из глаголов на артефакте, efaukon, близок к архаичной баскской форме, означающей «он/она дал/дала», повторяя иберийскую глагольную конструкцию. Эти находки показывают, что языки использовали схожие морфологические и синтаксические элементы, что укрепляет идею их возможного родства.

Осторожный, но убедительный вывод

Ордунья подчеркивает, что иберийский язык изучен частично, и некоторые соответствия остаются обсуждаемыми. Тем не менее, совпадения в цифрах, терминах родства, грамматике и надписях впервые указывают на системное родство.

«Сходства между иберийским и баскским языками — это не случайность. Эти параллели системны и повторяются», — утверждает он.

По словам авторов исследования, теперь картина доримской Иберии постепенно складывается, открывая новые возможности для изучения одного из самых загадочных языков Европы.