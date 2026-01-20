В Италии нашли утраченную базилику легендарного архитектора Витрувия

В Фано (город Италии) археологи нашли остатки древней базилики, спроектированной Марком Витрувием Поллио, римским архитектором, инженером, автором трактата «Об архитектуре». Это открытие впервые позволяет напрямую связать известного теоретика и практику древнеримской архитектуры с конкретным зданием, изменяя представления о строительных практиках того времени.

Результаты открытия были представлены Министерством Культуры Италии.

Найденные остатки и историческое значение

Базилика — это длинное прямоугольное здание с колоннами и центральным нефом, изначально использовавшееся в Древнем Риме для суда или собраний, позже часто приспособленное под церковь.

Развалины обнаружены под площадью Андреа Коста в центре города. Исследователи нашли фундамент и основания колонн, которые точно соответствуют описанию Витрувия: прямоугольный план с колоннадой, восемь колонн вдоль длинных и четыре вдоль коротких сторон. Пятая угловая колонна позволила уточнить ориентацию и размеры здания.

Колонны впечатляют размерами — диаметр около 1,5 метров и высота до 15 метров. Они крепились к пилястрам и угловым опорам, что говорит о продуманной конструкции для поддержки второго этажа.

«Планиметрическая реконструкция по тексту Витрувия совпадает с обнаруженными остатками с точностью до сантиметра», — отмечают археологи.

Долгие поиски и случайная находка

Поиски базилики длились столетиями. Ветхий текст Витрувия описывал ее как прямоугольное общественное сооружение с колоннадой. Настоящие остатки были обнаружены во время строительных работ на улице Виа Витрувио, когда рабочие наткнулись на римские стены и мраморные полы. Ограниченный доступ к глубоким слоям до последней реконструкции площади мешал полному изучению.

Важность открытия для науки и страны

На пресс-конференции присутствовали местные и национальные чиновники, включая министра культуры Алессандро Джули.

«История археологических исследований делится на периоды до и после открытия базилики Витрувия», — заявил он. «Это открытие, которого мы ждали более 2000 лет. Сегодня базилика становится осязаемой реальностью», — добавил Мэр Фано Лука Серфилиппи.

Обнаружение здания помогает не только подтвердить труд Витрувия на практике, но и понять структуру древнего городского пространства Фано. Теперь археологи смогут исследовать связь базилики с другими постройками, такими как бывший монастырь Сант-Агостино, и реконструировать жизнь города при Августе.

Витрувий и его наследие

Витрувий считается одним из столпов архитектуры. Его трактат описывает строительные принципы: прочность, функциональность и красоту. Базилика Фано впервые позволяет увидеть, как эти идеалы применялись на практике, и дает редкую возможность сопоставить текст с материальными доказательствами.

Директор управления по охране памятников Андреа Пессина подчеркнул, что новые данные помогут понять другие древние структуры Фано и создать целостную карту городской истории.

Для жителей города базилика — это не только историческое открытие, но и восстановление культурной идентичности.