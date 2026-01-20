Найдена самая древняя спиральная галактика во Вселенной

Астрономы Питтсбургского университета обнаружили предположительно самую древнюю спиральную галактику из всех известных. Расчеты показали, что ее возраст составляет 11,5 миллиардов лет.

© NASA

Известно, что галактики подразделяются на эллиптические, спиральные и линзовидные. На раннем этапе они представляют собой диски неправильной формы. Затем они эволюционируют и образуют спиральные рукава, отходящие от центрального тела.

К спиральным галактикам относится Млечный Путь. Как и другие звездные скопления такого рода, он обладает линейным расположением звезд в центре. Благодаря этому газ направляется внутрь из внешних областей, питая сверхмассивную черную дыру и подавляя звездообразование в звездном диске.

Новое открытие показало, что такое галактики возникли уже спустя 2 миллиарда лет после Большого Взрыва. Объекту присвоили название COSMOS-74706. Его возраст подтвердили с помощью спектроскопии — этот метод считается наиболее точным.

Компьютерные модели показали, что спиральные галактики могли появиться 12,5 миллиардов лет назад. Но этот вывод не был подтвержден непосредственными наблюдениями.

Ранее в центре Млечного Пути нашли планету-изгой размером с Сатурн. Планета находится на расстоянии около 9,9 тысячи световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Открытие показало, что крупные планеты могут быть выброшены из родных звездных систем. Планеты-изгои не связаны гравитационно со светилом и свободно дрейфуют в космическом пространстве.