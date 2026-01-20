Найдена самая древняя спиральная галактика во Вселенной
Астрономы Питтсбургского университета обнаружили предположительно самую древнюю спиральную галактику из всех известных. Расчеты показали, что ее возраст составляет 11,5 миллиардов лет.
Известно, что галактики подразделяются на эллиптические, спиральные и линзовидные. На раннем этапе они представляют собой диски неправильной формы. Затем они эволюционируют и образуют спиральные рукава, отходящие от центрального тела.
К спиральным галактикам относится Млечный Путь. Как и другие звездные скопления такого рода, он обладает линейным расположением звезд в центре. Благодаря этому газ направляется внутрь из внешних областей, питая сверхмассивную черную дыру и подавляя звездообразование в звездном диске.
Новое открытие показало, что такое галактики возникли уже спустя 2 миллиарда лет после Большого Взрыва. Объекту присвоили название COSMOS-74706. Его возраст подтвердили с помощью спектроскопии — этот метод считается наиболее точным.
Компьютерные модели показали, что спиральные галактики могли появиться 12,5 миллиардов лет назад. Но этот вывод не был подтвержден непосредственными наблюдениями.
Ранее в центре Млечного Пути нашли планету-изгой размером с Сатурн. Планета находится на расстоянии около 9,9 тысячи световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Открытие показало, что крупные планеты могут быть выброшены из родных звездных систем. Планеты-изгои не связаны гравитационно со светилом и свободно дрейфуют в космическом пространстве.