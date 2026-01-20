Аномальное поведение банды косаток в Испании встревожило ученых

Ученые выразили беспокойство аномальным поведением банды косаток. Животные, использующие новый язык, переворачивают корабли близ побережья Испании и Португалии, сообщает aif.ru со ссылкой на The Sun.

© m24.ru

Вожака стаи "Белую Глэдис" засняли во время общения с другими косатками. Диалект характеризуется четырьмя различными звуками, не похожими ни на что из ранее записанного.

"До сих пор считалось, что они очень молчаливы. Но теперь мы узнали, что их крики абсолютно не похожи ни на какие другие. С точки зрения сохранения культурного наследия – это просто поразительно", – сказал президент Испанской организации по сохранению, изучению и исследованию китообразных (CIRCE) Рено де Стефанис.

По его словам, команда "Белой Гладис" говорит на совершенно новом языке. Его можно сравнить по различиям между арабским и латинским языками.

Стаю видели более 700 раз с 2020 года. Животные топят суда в Гибралтарском проливе, они перевернули за год более 70 кораблей.

Ранее в Португалии стая косаток столкнулась с французской яхтой Ti'fare и потопила ее. На судне в момент происшествия находилась семья из пяти человек – двое родителей и дети в возрасте 8, 10 и 12 лет. Пассажиры успели подать сигнал бедствия и перебраться на спасательный плот.

На помощь семье пришло рыболовецкое судно Silmar, которое оказалось поблизости и подобрало пострадавших.