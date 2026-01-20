Ученые опровергли теорию о родстве Homo habilis с человеком

Ученые изучили скелет Homo habilis, которого ранее считали самым ранним представителем человеческого рода. Такое мнение возникло из-за черепа «человека умелого», который отличался плоским лицом и крупным мозгом.

Однако, говорится в журнале The Anatomical Record, в 2012 году в Кении на восточном берегу озера Туркана ученые нашли кости «человека умелого».

Всего им удалось изучить около 100 фрагментов костей рук, ключиц и таза. В результате выяснилось, что строение тела «человека умелого» сильно отличалось от скелета современного человека.

В частности, они имели руки и рост, сопоставимый с самкой шимпанзе. При этом они передвигались на двух ногах.

Поэтому ученые считают, что впервые современная форма человеческого тела возникла именно у Homo erectus.

