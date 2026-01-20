Huawei выпустит новое поколение ноутбука с гибким экраном

Huawei планирует представить второе поколение своего складного ноутбука MateBook Fold уже во втором квартале 2026 года, если верить СМИ. Главным обновлением станет тот самый экран, но с новым соотношением сторон.

Предыдущая модель MateBook Fold имела OLED-экран 18 дюймов в разложенном состоянии и 13 дюймов в сложенном (3296×2472, сложенный 2472×1648 соответственно). Новая версия, очевидно, предложит «ещё более удачные пропорции».

Ожидается, что анонс состоится примерно в мае, следуя графику выхода первой версии. Она поступила в продажу в июне прошлого года. Работает она на HarmonyOS 5 и процессоре Kirin X90.