Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» из-за мощнейшей солнечной бури

Экипаж Международной космической станции (МКС) был вынужден экстренно перейти в российский служебный модуль «Звезда» из-за экстремального солнечного радиационного шторма. Произошедшее событие стало самым мощным за последнюю четверть века, сообщает kioncentralcoast.com.

Факт эвакуации в самый защищенный от радиации модуль станции подтвердил Бен Дэвидсон, аналитик солнечной активности. Данные радиолюбителей и специалистов по космической погоде свидетельствуют, что на станции был активирован протокол радиационной защиты Safe Haven («Безопасное убежище»). Согласно ему, весь экипаж должен оставаться в защищенных помещениях.

Событие связано с рекордной солнечной активностью, зафиксированной 19 января. Центр прогнозирования космической погоды NOAA зарегистрировал радиационный шторм высшего уровня S4 и мощную геомагнитную бурю. Поток солнечных протонов вблизи Земли значительно превысил опасный порог.

На момент шторма на борту МКС находились астронавт Дон Петтит (НАСА), а также космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер. Для их защиты был использован модуль «Звезда», который традиционно служит основным укрытием на станции благодаря своей усиленной конструкции, внутренней компоновке и дополнительной защите в виде баков с водой и топливом.