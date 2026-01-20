Европейские зарядки Apple ломают технику россиян

Россияне начали жаловаться на проблемы с зарядкой техники Apple из Европы. По их словам, при подключении некоторых устройств выбивает пробки в щитках, а гаджеты выходят из строя. Чаще всего жалобы касаются iPad и MacBook, привезенных из-за границы.

Многие пользователи указывают на европейские вилки с тремя контактами и дополнительным переходником. После их использования перегорают удлинители. Электрики отмечают, что блоки питания Apple чувствительны к качеству сети: в старых домах часто отсутствует нормальное заземление, из-за чего нагрузка распределяется неправильно и зарядка начинает греться.

Особенно проблемными называют мощные блоки MacBook с высоким пусковым током. При включении они создают резкий скачок, который не выдерживают автоматы и дешевые удлинители. В результате контакты нагреваются, пластик деформируется, появляется треск и запах гари. Некоторые пользователи также связывают неисправности с заводским браком и перепадами напряжения.

Apple пока не дала комментариев по ситуации. Владельцы техники в соцсетях советуют не использовать зарядки через сомнительные удлинители и проверять качество электросети перед подключением устройств, передает Baza.

В июне пользователи iPhone в России стали жаловаться на серьезные проблемы после обновления до новой операционной системы iOS 26. Многие владельцы смартфонов от Apple сообщают, что в процессе установки iOS 26 их iPhone перестали загружаться и перешли в режим постоянной зарядки, также превратившись в «кирпич».