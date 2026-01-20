Redmi раскрыла характеристики флагмана Turbo 5 Max

Redmi раскрыла большей деталей о своём будущем флагмане Turbo 5 Max. Главной особенностью модели станет батарея на 9000 мАч, которая будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт.

Смартфон получит изогнутый OLED-экран с тонкими рамками, на задней панели останется вертикальный блок с двумя камерами.

Сердцем новинки будет новый процессор MediaTek Dimensity 9500s. Скорее всего смартфон работает на Android 16 и имеет 16 ГБ оперативной памяти.

Подробности о камерах пока не разглашаются. Вероятно, основной датчик похвастается 50 мегапикселей.

Также сообщается, что глобальная версия этого смартфона может выйти как Poco X8 Pro Max.