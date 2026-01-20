Исследователи в области кибербезопасности снова напомнили: там, где появляется ИИ, появляются и новые нетривиальные способы атаки. На этот раз под прицелом оказался Google Gemini и, что особенно неприятно, связка ИИ с Google Календарём.

Как рассказал руководитель исследований компании Miggo Security Лиад Элиягу, уязвимость позволяла обойти защитные механизмы Google Календаря и использовать его как канал утечки данных. Причём без какого-либо активного участия пользователя.

Сценарий выглядел так: злоумышленник отправлял жертве обычное приглашение в календарь. Никаких подозрительных ссылок — просто событие. Но в описании встречи был спрятан «спящий» текст на естественном языке — по сути, вредоносный промпт, рассчитанный на то, что его обработает Gemini.

Атака активировалась позже, когда пользователь задавал ИИ самый обычный вопрос вроде «Есть ли у меня встречи во вторник?». Gemini, выполняя свою работу, просматривал события календаря, натыкался на внедрённый промпт и начинал действовать по его инструкции. В результате чат-бот создавал новое событие в календаре и записывал в его описание подробную сводку всех встреч пользователя за выбранный день.

Для самого человека всё выглядело спокойно: Gemini выдавал нейтральный ответ, никаких предупреждений не возникало. Но «за кулисами» в календаре появлялось новое событие, которое во многих корпоративных конфигурациях было видно и отправителю исходного инвайта. Так приватные данные о встречах — участники, темы, расписание — оказывались у атакующего.

По словам специалистов, это позволяло не только читать конфиденциальную информацию, но и создавать вводящие в заблуждение события в календаре жертвы, снова без её прямого участия. Проблему уже закрыли после ответственного раскрытия, но сам подход показателен.