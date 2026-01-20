Солнечная активность усилится в ближайшие два года в связи с появлением темных пятен и увеличением числа вспышек на Солнце. Об этом ТАСС сообщил доцент-практик департамента электроники, телекоммуникаций и приборостроения Политехнического института ДВФУ Петр Южаков.

Первая в 2026 году вспышка высочайшего класса на Солнце была зарегистрирована вечером 18 января. В результате такой мощной вспышки в том числе 200-кратно увеличилась радиационная нагрузка на космические аппараты из-за массового потока ускоренных протонов, пришедших от Солнца к орбите Земли.