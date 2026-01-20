Сотни iOS-приложений с ИИ в App Store сливают данные пользователей

Исследователи обнаружили в App Store сотни приложений, сливающих пользовательские данные — от имён и адресов электронной почты до истории чатов. И что особенно показательно, подавляющее большинство таких приложений связано с ИИ.

На проблему обратили внимание авторы инициативы Firehound, которую ведёт исследовательская команда CovertLabs.

Проект сканирует и индексирует приложения в App Store, выявляя те, которые по неосторожности (или халатности) оставляют данные пользователей в открытом доступе. На это указал известный исследователь @vxunderground, который без лишних церемоний охарактеризовал происходящее как «slopocalypse» («слопокалипсис» — от «AI-slop» — прим. Anti-Malware.ru).

По состоянию на текущий момент проект Firehound выявил 198 iOS-приложений, которые в той или иной форме раскрывают пользовательские данные. Причём 196 из них грозят серьёзными утечками.

Антирекордсменом стало приложение Chat & Ask AI. Оно уверенно возглавляет рейтинги Firehound по количеству открытых файлов и записей: более 406 миллионов записей, относящихся к 18+ миллионам пользователей. И это не абстрактные метаданные — речь идёт о реальной пользовательской информации.

Исследователь @Harrris0n, один из участников проекта, отдельно прокомментировал находку, подчеркнув масштабы проблемы и её системный характер.

Большинство утечек связано с неправильно настроенными базами данных и облачными хранилищами. Во многих случаях приложения не только оставляют данные открытыми, но и фактически «помогают» исследователям — раскрывая схемы данных и точное количество записей.

Хотя наибольшее число проблемных приложений действительно относится к ИИ-сервисам (чат-боты, ассистенты, генераторы контента), список категорий куда шире. Среди них:

образование,

развлечения,

графика и дизайн,

здоровье и фитнес,

образ жизни,

социальные сети.

Публичная версия Firehound намеренно ограничена. Самые чувствительные результаты не выкладываются в открытый доступ — их сначала проверяют и редактируют, чтобы не усугубить ситуацию.

Хотя в соцсетях Firehound уже окрестили каталогом ИИ-слопа, сами авторы проекта осторожны в формулировках. Нет прямых доказательств, что эти приложения были созданы с помощью вайб-кодинга или автономных ИИ-инструментов. Да и сам термин больше отражает настроение, чем техническую суть проблемы.