Сотни iOS-приложений с ИИ в App Store сливают данные пользователей
Исследователи обнаружили в App Store сотни приложений, сливающих пользовательские данные — от имён и адресов электронной почты до истории чатов. И что особенно показательно, подавляющее большинство таких приложений связано с ИИ.
На проблему обратили внимание авторы инициативы Firehound, которую ведёт исследовательская команда CovertLabs.
Проект сканирует и индексирует приложения в App Store, выявляя те, которые по неосторожности (или халатности) оставляют данные пользователей в открытом доступе. На это указал известный исследователь @vxunderground, который без лишних церемоний охарактеризовал происходящее как «slopocalypse» («слопокалипсис» — от «AI-slop» — прим. Anti-Malware.ru).
По состоянию на текущий момент проект Firehound выявил 198 iOS-приложений, которые в той или иной форме раскрывают пользовательские данные. Причём 196 из них грозят серьёзными утечками.
Антирекордсменом стало приложение Chat & Ask AI. Оно уверенно возглавляет рейтинги Firehound по количеству открытых файлов и записей: более 406 миллионов записей, относящихся к 18+ миллионам пользователей. И это не абстрактные метаданные — речь идёт о реальной пользовательской информации.
Исследователь @Harrris0n, один из участников проекта, отдельно прокомментировал находку, подчеркнув масштабы проблемы и её системный характер.
Большинство утечек связано с неправильно настроенными базами данных и облачными хранилищами. Во многих случаях приложения не только оставляют данные открытыми, но и фактически «помогают» исследователям — раскрывая схемы данных и точное количество записей.
Хотя наибольшее число проблемных приложений действительно относится к ИИ-сервисам (чат-боты, ассистенты, генераторы контента), список категорий куда шире. Среди них:
- образование,
- развлечения,
- графика и дизайн,
- здоровье и фитнес,
- образ жизни,
- социальные сети.
Публичная версия Firehound намеренно ограничена. Самые чувствительные результаты не выкладываются в открытый доступ — их сначала проверяют и редактируют, чтобы не усугубить ситуацию.
Хотя в соцсетях Firehound уже окрестили каталогом ИИ-слопа, сами авторы проекта осторожны в формулировках. Нет прямых доказательств, что эти приложения были созданы с помощью вайб-кодинга или автономных ИИ-инструментов. Да и сам термин больше отражает настроение, чем техническую суть проблемы.