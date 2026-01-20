Ваш телефон взломан: эксперт назвал основные признаки

Мошеннические приложения, фишинговые ссылки и уязвимости в системе стали наиболее распространёнными инструментами злоумышленников для взлома смартфонов.

© Deita.ru

При этом владелец зачастую может долго не подозревать, что его гаджет находится под контролем мошенников, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалист по информационной безопасности Игорь Попеску рассказал в комментарии порталу «Банки.ру» на что необходимо обратить внимание, чтобы распознать внешнее вмешательство. Если телефон внезапно начал быстро разряжаться за пару часов, хотя обычно держит заряд целый день — это первый тревожный звоночек.

Конечно, со временем аккумулятор изнашивается, но если ситуация произошла резко — стоит насторожиться. Аналогично с производительностью: если ваш обычно быстрый телефон стал тормозить, зависать или самостоятельно перезагружаться — это может быть признаком работы вредоносного кода в фоновом режиме, отметил эксперт.

Другой подозрительный сигнал — навязчивая реклама, которая появляется в большом объёме там, где раньше её не было. Также стоит проверить списки установленных приложений — если обнаружите программы, которые точно не скачивали, это тревожный знак.

Ещё один повод для беспокойства — увеличенный мобильный трафик при обычном использовании, что может указывать на фоновую активность. Обязательно стоит просмотреть свои аккаунты: проверить историю входов в почту и соцсети.

Входы с незнакомых устройств, из неизвестных точек Wi-Fi или через VPN могут свидетельствовать о взломе. Также рекомендуется поинтересоваться у контактов в телефонной книге — не получали ли они странных сообщений или спама.

Если да — это прямое указание на то, что телефон или аккаунты оказались под угрозой. И, конечно, не стоит игнорировать необъяснимые списания средств на счёте, даже в небольших суммах, или сообщения от банка о подозрительных операциях.