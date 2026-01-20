Ваш телефон взломан: эксперт назвал основные признаки
Мошеннические приложения, фишинговые ссылки и уязвимости в системе стали наиболее распространёнными инструментами злоумышленников для взлома смартфонов.
При этом владелец зачастую может долго не подозревать, что его гаджет находится под контролем мошенников, сообщает ИА DEITA.RU.
Специалист по информационной безопасности Игорь Попеску рассказал в комментарии порталу «Банки.ру» на что необходимо обратить внимание, чтобы распознать внешнее вмешательство. Если телефон внезапно начал быстро разряжаться за пару часов, хотя обычно держит заряд целый день — это первый тревожный звоночек.
Конечно, со временем аккумулятор изнашивается, но если ситуация произошла резко — стоит насторожиться. Аналогично с производительностью: если ваш обычно быстрый телефон стал тормозить, зависать или самостоятельно перезагружаться — это может быть признаком работы вредоносного кода в фоновом режиме, отметил эксперт.
Другой подозрительный сигнал — навязчивая реклама, которая появляется в большом объёме там, где раньше её не было. Также стоит проверить списки установленных приложений — если обнаружите программы, которые точно не скачивали, это тревожный знак.
Ещё один повод для беспокойства — увеличенный мобильный трафик при обычном использовании, что может указывать на фоновую активность. Обязательно стоит просмотреть свои аккаунты: проверить историю входов в почту и соцсети.
Входы с незнакомых устройств, из неизвестных точек Wi-Fi или через VPN могут свидетельствовать о взломе. Также рекомендуется поинтересоваться у контактов в телефонной книге — не получали ли они странных сообщений или спама.
Если да — это прямое указание на то, что телефон или аккаунты оказались под угрозой. И, конечно, не стоит игнорировать необъяснимые списания средств на счёте, даже в небольших суммах, или сообщения от банка о подозрительных операциях.