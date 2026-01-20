Китай сократил поставки смартфонов в Россию

Китайские компании сократили в 2025 году поставки смартфонов в Россию на 25,1%, до 16,05 млн штук. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Согласно его статистике, по стоимости экспорт указанной продукции из Китая в РФ за отчетный период уменьшился на 32,1% и составил $1,8 млрд. По количеству закупаемых у КНР смартфонов Россия находится на 6-м месте среди стран и регионов.

Первая позиция в этом рейтинге принадлежала в 2025 году специальному административному району КНР Гонконгу (141,69 млн штук), за ним следуют США (65,43 млн штук), Объединенные Арабские Эмираты (46,94 млн штук), Япония (22,96 млн штук) и Мексика (17,17 млн штук).

Как следует из данных ГТУ, первая десятка импортеров китайских смартфонов, в которую также входят Нидерланды, Таиланд, Пакистан и Сингапур, за минувшие 12 месяцев сократила закупки этой продукции у КНР на 10,4% по сравнению с 2024 годом, до 364 млн штук.