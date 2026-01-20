Эксперт предупредил о последствиях солнечной вспышки высочайшего класса

Мощная вспышка высшего класса, зарегистрированная на Солнце вечером 18 января, может создать помехи в работе космических спутников. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Антон Рева.

Он пояснил, что воздействие такой вспышки на электронику спутника можно сравнить с приближением компьютера к атомному реактору из-за резкого роста уровня радиации. Потоки электронов, гамма-частиц и протонов способны влиять на процессы внутри микросхем, что потенциально ведёт к сбоям. Для минимизации рисков спутники защищают специальными экранами, а также разрабатывают более радиационно-стойкую аппаратуру.

По словам Ревы, благодаря таким мерам современные спутники в целом устойчивы, и хотя отдельные помехи возможны, серьёзных последствий, скорее всего, удастся избежать. Он отметил, что при проектировании космических аппаратов уже учитывается статистика предыдущих солнечных вспышек, и подготовка к ним является стандартной практикой, подобной готовности к снегопаду зимой.

Первая в 2026 году вспышка высшего класса привела к 200-кратному увеличению радиационной нагрузки на космические аппараты на орбите Земли из-за потока ускоренных протонов.

Ранее сообщалось, что жители ряда российских областей делятся кадрами северного сияния.