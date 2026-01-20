Мощнейший в XXI веке радиационный шторм ударил по Земле

По Земле ударил самый мощный за столетие радиационный шторм. Об этом предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Последние показатели, которые измерительная аппаратура успела передать за Землю, составили 37 тысяч единиц протонов. После этого приборы вышли из строя, сообщают в лаборатории.

© ТК «Звезда»

«Это вообще необъяснимо. Достигнуто рекордное значение в XXI веке», - говорится в релизе.

Возможно, радиационный шторм стал последствием аномального взрыва на поверхности Солнца, который был зафиксирован накануне. Событие произошло в центре видимого диска Солнца напротив нашей планеты. Задействована оказалась вся центральная часть Светила размером около полумиллиона километров.

Последствия подобных космических взрывов на себе ощутят люди и аппаратура. В самом уязвимом положении оказались космонавты на борту Международной орбитальной станции. В подобной ситуации им запрещено выходить в открытый космос. На Земле возможны перебои в работе радиосвязи, ошибки в навигации на протяжении нескольких дней, предупредили ученые. Метеозависимые люди могут ощутить недомогание.