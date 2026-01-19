В США выпустят ретро-телевизор со встроенным VHS-проигрывателем

Стартап RetroBox анонсировал одноименное устройство, объединяющее функции компактного телевизора и видеомагнитофона в ретро-дизайне. Об этом сообщает Tom's Hardware.

© RetroBox

RetroBox Classic поддерживает широкий набор интерфейсов, включая HDMI, S-Video, RF, композитный вход и компонентный YPbPr. Также заявлена поддержка телевизионного сигнала ATSC. Экран работает в разрешении 240p и 480i в формате NTSC 4:3, с горизонтальной разверткой 15 кГц и вертикальной частотой 60 Гц, что делает его совместимым с большинством винтажных источников сигнала.

Ключевой особенностью устройства стал встроенный VHS-плеер. Несмотря на фактический уход формата с массового рынка, VHS продолжает пользоваться спросом среди коллекционеров и любителей ретро. В RetroBox отмечают, что проект создавался с целью воссоздать пользовательский опыт конца XX века.

При этом в устройстве используется современная плоская матрица, а не электронно-лучевая трубка (ЭЛТ). Разработчики объясняют отказ от ЭЛТ-экранов их высокой хрупкостью, габаритами и сложностью обслуживания. Для сохранения аутентичного восприятия изображения компания намерена программно имитировать визуальные особенности.

Сроки начала продаж RetroBox пока не раскрываются. Устройство доступно предлагается в разных цветах за $399 (около 31 тыс. руб.).