Xiaomi 18 получит «значительно улучшенный» экран на задней панели

Согласно новым слухам, следующая флагманская серия смартфонов Xiaomi 18 может получить значительное обновление второго экрана, что находится у Xiaomi 17 на задней панели.

В текущей Xiaomi 17 Pro этот дополнительный дисплей стал особенностью, которой смартфон запомнился сильнее всего. В новой серии производитель «планирует пойти дальше», используя «более совершенные материалы и технологии», пишут СМИ.

По данным инсайдеров, в Xiaomi 18 Pro экран на задней панели может стать «умнее» благодаря интеграции с ИИ. Также ходят слухи, что такой экран появится и в базовом смартфоне.

Остаётся ждать официальных подробностей.