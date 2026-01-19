Google введет уровень ответственности на установку приложений вне Play Store

Корпорация Google подтвердила планы по усложнению установки приложений на Android из сторонних источников вне официального магазина Google Play Store. Об этом сообщает Android Authority со ссылкой на директора по управлению продуктами Google Play Мэтью Форсайта.

По словам Форсайта, речь не идет о полном запрете установки APK-файлов из внешних источников. Вместо этого Google вводит так называемый «уровень ответственности», предполагающий дополнительные этапы подтверждения действий пользователя.

Технически опытные владельцы устройств смогут по-прежнему выбирать вариант «установить без проверки», однако сам процесс будет сопровождаться дополнительными шагами и предупреждениями, призванными подчеркнуть потенциальные риски запуска приложений от непроверенных разработчиков.

Информация о грядущих изменениях коррелирует с находками в коде последних версий Google Play. В них уже присутствуют новые механизмы уведомлений, связанные с проверкой источников и авторов приложений.

Пока не уточняется, насколько существенно будет усложнен процесс установки. В Google подчеркивают, что радикальные меры, такие как обязательное использование компьютера или сторонних инструментов, не рассматриваются.

