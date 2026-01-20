Обнаружена корова, способная использовать орудия труда

Зоологи из Австрии задокументировали первый пример того, что одна из местных коров умеет использовать орудия труда для решения нескольких разных задач, а также менять манеру их применения в зависимости от обстоятельств.

Это открытие говорит о том, что когнитивные способности крупного рогатого скота значительно недооцениваются, пишут исследователи в статье в научном журнале Current Biology.

"Данное открытие говорит о том, что наши представления о низком уровне интеллекта некоторых животных могут быть связаны с отсутствием наблюдательных данных. В частности, нам удалось открыть первый пример использования орудий труда представителями того вида животных, который редко изучался когнитивными биологами", - заявила доцент Ветеринарно-медицинского университета (Австрия) Алиса Ауэрсперг, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые совершили это открытие при наблюдениях за одной из коров известного австрийского фермера и предпринимателя, специализирующегося на выращивании "зеленой" органической пищевой продукции. Эта особь, как отмечают ученые, никогда не использовалась для производства молока или выращивания телят: по сути, она была домашним питомцем, который на протяжении нескольких десятилетий постоянно контактировал с людьми.

Несколько лет назад фермер заметил, что эта корова периодически подбирала палки и использовала их для того, чтобы чесать свою шкуру. Это необычное поведение животного побудило его обратиться за консультацией к ветеринарам, которые посетили ферму предпринимателя и всесторонне изучили поведение коровы, в том числе ее взаимодействие с окружающими предметами.

Для этого ученые положили рядом с коровой швабру с жесткой щетиной и проследили за ее действиями. Оказалось, что питомец фермера не только умел манипулировать шваброй, но и понимал разницу между ее жесткой щетиной и полированной ручкой. Это проявлялось в том, что корова использовала щетину для быстрой очистки шкуры на спине, а при обработке мягкой кожи на нижней части туловища, которую швабра может повредить, она переворачивала щетку и пользовалась ручкой в качестве инструмента.

Как отмечают ученые, умение приспосабливать один и тот же инструмент для решения разных задач является большой редкостью в мире животных, которое в прошлом считалось характерным только для шимпанзе. В ближайшее время исследователи планируют изучить, характерно ли это поведение для других коров, которые выращивались в схожей среде, что потребует помощи со стороны "гражданских ученых" и любителей науки среди фермеров, подытожили зоологи.